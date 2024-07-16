Кузбассовец убил супругу, пока внучка ждала его в автомобиле

Суд вынес приговор кузбассовцу в виде лишения свободы сроком на девять лет в колонии строгого режима. Следствие собрало большую доказательную базу, чтобы предъявить мужчине обвинение в жестоком убийстве своей супруги, сообщает sibdepo.ru .

Следствие установило, как произошла трагедия. Пенсионер заехал днем домой, чтобы пообедать, немного отдохнуть, а потом отвести внучку в город. Мужчина зашел домой, а девушка вышла во двор. Она решила ждать дедушку в машине.

В это время в доме между супругами начался конфликт. Мужчина вспылил и нанес жене 15 ударов различными предметами. Травмы были выявлены в районе головы и туловища. Пенсионерка скончалась. Мужчина специально не закрыл дверь, чтобы сымитировать проникновение в квартиру. Он вернулся в машину и спокойно повез внучку в город, не признаваясь в совершенном преступлении.

Труп женщины обнаружила внучка, которая вернулась из города. Девушка вызвала сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу. Свою вину пенсионер не признал.

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