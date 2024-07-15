Очевидица рассказала, как убили консьержку в Новокузнецке

Очевидица убийства консьержки в Новокузнецке на странице в социальных сетях рассказала, как погибла женщина. Информацию об убийстве подтвердили в полиции, сообщает sibdepo.ru .

Очевидица рассказала в соцсетях, что проснулась из-за криков на улице. Кто-то звал на помощь. Женщина увидела в окно, что в помощи нуждалась консьержка. Она позвонила в полицию. Пострадавшая скончалась до приезда бригады скорой помощи посреди улицы.

Очевидица также рассказала, что сразу после убийства во двор выбежал мужчина. Он не побоялся и пытался задержать нападавшего.

«Должное стоит отдать мужчине, который выбежал сразу и гонял его по дворам пока полиция не приехала. Благодаря ему и поймали», — пишет в комментариях пользователь под ником Дися.

Мужчина, который нанес ножом консьержке удары, находился в странном состоянии, которые очевидцы назвали неадекватным. Люди подозревают, что он предварительно употребил запрещенные средства или алкоголь. Нападавший живет в доме, где работала консьержка, пишут в соцсетях жильцы дома.

«Бубнил что-то по типу «убить, убить», — рассказывает пользователь соцсети.

Пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области сообщила, что подозреваемый в убийстве задержан. Им оказался 38-летний житель Новокузнецка. Проведенные анализы подтвердили одну из версий очевидцев. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В скором времени суд вынесет решение о мере пресечения. Следствие настаивает, чтобы задержанный находился под стражей. В настоящее время устанавливаются все детали происшедшего: проводят осмотр места убийства, опрашивают свидетелей, назначают комплекс экспертиз.

«По версии следствия, 14 июля 2024 года фигурант, находясь во дворе многоквартирного дома по ул. Свердлова г.Новокузнецка, нанес множественные удары ножом в область грудной клетки консьержа, причинив своими действиями телесные повреждения, от которых смерть пострадавшей наступила на месте происшествия до приезда медиков», — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что пермячка призналась в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане возле свалки.