Кузбассовец ушел на СВО ради погашения долга в ФССП

В пресс-службе управления ФССП по Кемеровской области проинформировали, что житель Кузбасса смог погасить задолженность, которая превышала 600 тыс. руб., благодаря службе на СВО, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве уточнили, что мужчина стал виновником ДТП. На исполнении находилось исполнительное производство о взыскании материального ущерба с прокопчанина, у которого не было возможности выплатить деньги. По данным ведомства, мужчина осознал серьезность ситуации и принял решение заключить контракт с Минобороны РФ. Он был направлен в зону СВО для выполнения боевых задач.

В ведомстве уточнили, что на данный момент прокопчанин погасил задолженность. Он в полном объеме оплатил компенсацию материального ущерба, которая была назначена после ДТП. Кроме того, горожанин выплатил штрафы ГИБДД.

«Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — сообщило ведомство.

Ранее сообщалось, что центр отбора на военную службу по контракту работает в Московской области.