Кузбассовец в суде доказал отцовство, чтобы забрать сына из детского дома

В Мариинский городской суд обратился местный житель, который подал заявление с просьбой признать его отцом собственного сына, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области поделился подробностями данного дела. Мужчина проживал с женщиной. Пара не оформляла брак официально. Когда родился сын, женщина отказалась вносить фамилию мужчины в графу отцовства. Она аргументировало это тем, что в статусе матери-одиночки будет получать больше выплат. Через некоторое время сожители разошлись из-за злоупотребления женщиной алкоголем.

Отец навещал ребенка, оказывал материальную поддержку, гулял и созванивался по телефону. Проблема со спиртными напитками становилась все более критичной. Женщину лишили родительских прав, а ребенка отправили в детский дом.

«Бывшая сожительница требования отца мальчика поддержала и подтвердила, что именно он является отцом ребенка. Не возражали против удовлетворения требований и представители органа опеки и попечительства», — сообщили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Суд стал на сторону отца ребенка и поручил ответственным ведомствам внести его имя во все необходимые документы. Мужчина имеет право забрать шестилетнего ребенка из детского дома.

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