В Кремле изучат идею налога на бездетность

В Кремле изучат идею о введении в России налога на бездетность, сообщил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что сначала нужно понять, в чем заключается данная инициатива.

Песков напомнил, что налог на бездетность существовал в СССР, опыт того времени можно проанализировать, однако маловероятно что данная мера оказывала влияние на демографическую ситуацию в стране.

Напомним, с предложением ввести налог для бездетных граждан выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Он считает, что полученные деньги можно будет направить на поддержку детей оставшихся без родителей и детских домов. Однако парламентарий отметил, что, скорее всего, данная инициатива вызовет шквал критики.

Позже заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что введение налога не приведет к улучшению демографической ситуации в стране.

Ранее сообщалось, как накажут россиян за высказывания о нежелании иметь детей.