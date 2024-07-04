Кузбассовец вонзил нож в грудь возлюбленной из-за ревности

От полученной раны женщина умерла до приезда скорой помощи. С мужчиной они жили вместе, но расписаны не были. В день трагедии кузбассовец находился в состоянии алкогольного опьянения. Поводом для скандала стала ревность мужчины.

В Следственном комитете Кузбасса сообщили, что обвиняемого задержали. Он оказывает активную помощь следствию. Было принято решение заключить мужчину под стражу. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место преступления, собрали биологические следы и направили их на экспертизу. Расследование продолжается: проводят опрос возможных свидетелей, допрашивают подозреваемого. Орудие убийства изъяли. Уголовное дело завели по статье «Убийство».

Ранее мы сообщали, что мужчину приговорили к 19 годам строгого режима за убийство семилетней девочки и ее матери, его любовницы, в Подмосковье в 2016 году.