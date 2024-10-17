Кузбассовец забыл дату рождения дочки, которой перевел за год 100 руб. алиментов

В Мариинске 37-летний отец отправлен в колонию строгого режима на 1 год за неуплату алиментов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В суде проинформировали, что мужчина задолжал 13-летней дочери около 500 тыс. руб. Семейный конфликт длился длительное время. В 2021 году суд уже рассматривал данное дело. Тогда жителя Мариинска приговорили к исправительным работам. Однако отец так и не стал платить дочери деньги.

В суде уточнили, что с 2021 года было совершено несколько переводов в размере 100 руб. (2023 год), 500 руб. и 1000 руб. (2024 год). Больше денег не поступило. Во время судебных разбирательств ответчик не смог назвать дату рождения дочери.

Мужчина рассказал, что не выплачивает алименты из-за отсутствия стабильной работы и, как следствие, низкого материального достатка. Ранее горожанина не один раз привлекали к ответственности за незаконный оборот наркотических препаратов, поэтому официально трудоустроиться он не мог.

Ранее сообщалось, что «Парламентская газета» предупредила россиян об увеличении размера алиментов с 2025 года.