«Парламентская газета» предупредила россиян об увеличении размера алиментов с 2025 года

В 2025 году в России правительство планирует увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 22,4 тысячи рублей, что, соответственно, подтянет за собой в большую сторону размер социальных пособий для россиян. Также увеличатся и районные коэффициенты соцдоплат. Об этом в своем материале напомнила «Парламентская газета».

Отмечается, что в соответствии с действующим российским законодательством, размер зарплаты работающих на полную ставку сотрудников не может быть ниже МРОТ.

«Доплаты за особый характер работы или районные коэффициенты начисляют сверх этой суммы», — пишет «Парламентская газета».

В издании также напомнили россиянам, что МРОТ используется и для расчета различных выплат, включая алименты на несовершеннолетних детей. А это значит, что их размер тоже подрастет. Увеличение МРОТ в новом году повлияет еще на больничные и госсубсидии для нанимающих на работу ветеранов и инвалидов работодателей, уточняется в материале.

Ранее аналитик Ляшок напомнил об увеличении зарплат преподавателей вузов и медиков на 5,1% в октябре.