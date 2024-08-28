Кузбассовка сообщила в суде, что не хотела убивать своего знакомого

В Мариинске женщина нанесла своему знакомому не менее шести ранений ножом, а потом применила удушающий прием. Она пригрозила его сожительнице, что женщина будет следующей. После задержания заявила, что не хотела никого убивать, сообщил sibdepo.ru.

Инцидент произошел в квартире убитого. Они с сожительницей пригласили пару знакомых. Люди распивали спиртные напитки. Между гостьей и хозяином квартиры произошел конфликт, в результате которого женщина набросилась на мужчину с ножом. Он погиб от полученных ранений до прибытия медиков.

Гостья также дала пощечину сожительнице погибшего. Пока душила мужчину, предупредила, что сожительницу ждет такая же участь. Женщина смогла выбежать из квартиры и добежать до первого отделения полиции.

После задержания женщина призналась, что хотела просто припугнуть мужчину. Осознав, что убила человека, начала спешно уничтожать улики: смывать кровь с ножа и вытирать отпечатки пальцев. Суд решил, что ближайшие два месяца задержанная проведет в СИЗО. Соседи оставили о ней негативные характеристики. В Мариинске у женщины нет регистрации. Ей предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Харпа в ЯНАО продырявил голову соседа ножом.