Житель Харпа в ЯНАО продырявил голову соседа ножом

Мужчина из поселка Харп убил своего товарища ударом ножа в голову. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СУ СК России по ЯНАО.

Преступление случилось 15 августа. Предварительно выяснили, что мужчина в поселке Харп встретился со своим знакомым и вступил в перепалку. В ходе громкого конфликта северянин схватился за нож и ударил оппонента дважды. Один из ударов пришелся в голову.

Пострадавшего госпитализировали, однако вскоре он скончался от полученного колото-резаного проникающего ранения.

Вероятному душегубу предъявили обвинение. Расследование на данный момент продолжается.

Ранее сообщалось, что суд отправил в колонию мужчину за убийство знакомого на 23 февраля в Новомосковске.