Кузбассовца накажут за ранение отдыхающих на пляже

В СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу проинформировали, что местный житель Кемерова предстанет перед судом за стрельбу в сторону неизвестных ему отдыхающих на пляже летом 2024 года, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве отметили, что действия задержанного оценены как хулиганские. Инцидент произошел в июне нынешнего года. Мужчина находился на пляже вблизи озера «Красное», где между неизвестными ему людьми произошел конфликт. Горожанин имел при себе травматический пистолет. Он направил оружие в сторону отдыхающих, от которых находился на небольшом расстоянии. Мужчина совершил не менее четырех прицельных выстрелов.

В ведомстве уточнили, что три отдыхающих на пляже получили незначительные ранения. Пострадавшие были госпитализированы. Кроме обвинения в хулиганстве, против мужчины возбуждено дело по факту умышленного причинения здоровья. Следственные органы ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей. Суд согласился с предложением следствия.

Ранее сообщалось, что мигранту из Таджикистана вынесли приговор за расстрел посетителей кафе в Кузбассе.