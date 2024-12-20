Мигранту из Таджикистана вынесли приговор за расстрел посетителей кафе в Кемерове

В пресс-службе регионального управления СК проинформировали, что суд вынес приговор мигранту из Таджикистана, который стрелял в двух посетителей кафе Кемерова и покинул территорию России. Суд назначил мужчине 14 лет лишения свободы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве сообщили, что инцидент в кафе произошел в 2021 году, но задержать мигранта удалось только в 2023 году. Обвинительный приговор вынес Ленинский районный суд. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина имел оружие, не оформив на него разрешение. В момент ссоры в кафе с двумя знакомыми он открыл стрельбу. Оба потерпевших получили ранения и были экстренно госпитализированы. Они выжили.

«Преступные действия осужденного были пресечены очевидцами произошедшего», — сообщили в СК.

В ведомстве сообщили, что мигрант покинул место происшествия. Сотрудники считают, что он избавился от оружия и уехал из России. Подозреваемого объявили в международный розыск. Его удалось задержать в 2023 году, когда мигрант снова вернулся в Россию. Он прибыл в аэропорт Москвы под чужими документами.

Суд назначил заключение в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить каждому потерпевшему по 1,5 млн руб. Деньги взысканы в связи с моральным ущербом.

Ранее сообщалось, что Путин высказался о миграционном вопросе в России.