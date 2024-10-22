Кузбассовца осудят за кражу продуктов из холодильника чужой квартиры

В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области проинформировали о задержании 55-летнего мужчины, который в ночное время суток проникал в чужую квартиру и забирал продукты, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Житель Прокопьевска обратил внимание, что в квартире его матери стала исчезать еда. Он установил скрытую камеру. Выяснилось, что на протяжении трех ночей в помещение проникал неизвестный мужчина. Он забирал из холодильника продукты питания, которые складывал в пакет, и уходил. Мужчина передал записи сотрудникам правоохранительных органов.

В ходе расследования стало ясно, что мужчина в первый раз взломал дверной замок. Тогда он забрал чай, лапшу быстрого приготовления и хлеб. В следующие разы он проникал на кухню через окно. Кроме еды и продуктов, неизвестный ничего не брал. Мужчину задержали.

«Общая сумма причиненного ущерба составила около 1 000 рублей», — уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили четыре уголовных дела по статье о краже, которая предусматривает до шести лет ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что мужчина украл из кафе 122 пачки мороженого и банку сметаны, чтобы отомстить за невкусную шаурму.