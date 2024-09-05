Мужчина украл из кафе 122 пачки мороженого и банку сметаны из мести за невкусную шаурму

Инцидент произошел в Белгородской области, как сообщили в УМВД России по региону.

Местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил отомстить владельцу кафе, в котором ранее покупал шаурму. Россиянин остался недоволен ее вкусом и качеством, а потому разбил стеклянную дверь, проходя мимо заведения.

Когда злоумышленник проник внутрь, он похитил 122 пачки мороженого, четыре картофелины, нашинкованную капусту, 22 газированных напитка и банку сметаны. Продукты мужчина до дома не донес, выбросив их по дороге.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали преступника, который признал свою вину. Ущерб от его действий составил около 15 тыс. руб. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье о краже с незаконным проникновением.

Ранее россиянин ограбил один из магазинов в подмосковной Коломне. Однако его удалось задержать на выходе из торговой точки.