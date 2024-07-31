Кузбассовца, ударившего два раза жену ножом в живот, отпустили домой из-за ее беременности

Суд назначил 34-летнему жителю Новокузнецка три года условного срока в связи с тем, что беременная супруга простила его, а дома мужчину ждали малолетние дети, сообщает sibdepo.ru . Дело было возбуждено после того, как мужчина целенаправленно нанес несколько ударов ножом в живот беременной жены.

Объединенная пресс-служба судов Кемеровской области сообщила, что суд учитывал все детали происшествия. Супруга просила не выносить главе семейства слишком строгое наказание. Мужчина свою вину признал в полной мере и раскаялся. Ранее к ответственности не привлекался. После инцидента от сотрудников правоохранительных органов не скрывался. Дома его ждала беременная супруга и малолетние дети.

«Суд учел данные о личности подсудимого, характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершения преступления», — указано в сообщении.

Ссора между супругами произошла на почве ревности. Беременная жена заподозрила мужа в неверности. Начался словесный конфликт на повышенных тонах. 31-летняя женщина оскорбляла мужчину и его родителей. Супруг разозлился, схватил нож и нанес несколько ранений жене в область живота. Мужчина причинил тяжкий вред здоровью потерпевшей.

«Супруга просила строго его не наказывать», — отмечает Объединенная пресс-служба судов Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что мигранта отправили в СИЗО за изнасилование 54-летней спящей петербурженки.