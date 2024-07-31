Мигранта отправили в СИЗО за изнасилование спящей петербурженки

Жительница Санкт-Петербурга забыла закрыть окно ночью и была изнасилована иностранцем. Суд отправил его в СИЗО, сообщает Фонтанка.

Инцидент произошел в ночь на 24 июля на Октябрьской набережной. Уроженец Азербайджана воспользовался открытым окном, чтобы проникнуть в квартиру на первом этаже. Там он увидел спящую 52-летнюю женщину и совершил акт сексуального насилия.

Силовики нашли и задержали мужчину. Ему 46 лет и он практически не говорит по-русски. Для проведения следственных действий пришлось нанимать переводчика. При этом иностранец в ходе общения признал вину только частично.

Суд обвинили азербайджанца в незаконном проникновении в жилище и изнасиловании. Было решено отправить его в СИЗО до 27 сентября. Процесс прошел в закрытом режиме.

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