Кузбассовца задержали во время передачи 41 млн руб. от директора сети ломбардов

В Кемерове завершено расследование в отношении мужчины, который пытался запугать кузбасского директора сети ломбардов и принудить его передать 40 млн руб., сообщил sibdepo.ru.

Мужчина узнал, что против директора ломбарда возбуждено уголовное дело. Он решил воспользоваться ситуацией: связался с обвиняемым и предложил помощь за 40 млн руб., сообщила пресс-служба СУ СКР по Кузбассу. Кемеровчанин уверял, что директору ломбарда назначат условный срок, а в СИЗО будут относиться более лояльно.

«При этом уточнил, что деньги в сумме еще 1 млн руб. необходимы для оплаты услуг посредника, 30 тыс. руб. для передачи сотруднику следственного изолятора за обеспечение покровительства в период нахождения мужчины в учреждении», — указано в сообщении.

Сотрудники УФСБ по Кемеровской области узнали о планах злоумышленника. Они не мешали операции, наблюдая за развитием ситуации. 22 июня 2024 года директор ломбарда встретился на территории садового сообщества с мужчиной, который обещал ему помочь. В знак вознаграждения передал 41 млн руб. В этот момент сотрудники УФСБ задержали мужчину. Против него возбудили уголовное дело.

Кузбассовца обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Было решено заключить обвиняемого под стражу. В настоящее время следствие завершено. Материалы дела переданы в суд для оценки правомерности действий мужчины.

Ранее сообщалось, что мошенники вымогали деньги у кемеровского замдиректора ломбарда, запугивая его несуществующим уголовным делом.