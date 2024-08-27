Мошенники вымогали деньги у кемеровского замдиректора ломбарда

Кемеровчане пытались обмануть замдиректора ломбарда, предупредив о возможном задержании и возбуждении против него уголовного дела, сообщил sibdepo.ru.

Директор кемеровского ломбарда находился под стражей. Его обязанности выполняла другая сотрудница. Двое местных жителей решили воспользоваться ситуацией. Они предупредили женщину, что ее также намерены задержать сотрудники правоохранительных органов. Мужчины предложили помощь. Они заявили, что имеют связи в правоохранительных органах и могут повлиять на ход дела. От замдиректора ломбарда требовали 3 млн руб.

Пресс-служба СУ СКР по Кузбассу сообщила, что на самом деле сотрудники правоохранительных органов не собирались возбуждать уголовное дело. Знакомств в полиции предлагающие помощь кемеровчане не имели.

«15 марта 2024 года обвиняемый предоставил женщине договор займа денежных средств, который та подписала и передала фигуранту денежные средства в размере 1 млн 500 тыс. руб. за решение вопроса», — указано в сообщении пресс-службы СУ СКР по Кузбассу.

Пресс-служба прокуратуры Кемеровской области проинформировала, что о плане злоумышленников стало известно региональным сотрудникам УФСБ. Одного из кемеровчан задержали непосредственно возле автомобиля во время передачи денег. Второго доставили в отдел полиции позже.

Следователи закончили сбор доказательной базы. Материалы дела переданы в суд. Уголовное дело возбудили в связи с покушением на мошенничество в особо крупном размере. Максимальный срок наказания — 7,5 года лишения свободы.

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