Кузбассовцам перед каждым сеансом в кино включают ролик о ПДД

Кузбассовцам перед каждым сеансом в кино включают ролик о правилах безопасности на дорогах, сообщил sibdepo.ru.

В кемеровских кинотеатрах ввели новую практику — перед трансляцией фильма включать ролик о важности соблюдения правил безопасности на дорогах. Первыми зрителями стали будущие первоклассники. С подобной инициативой выступили представители одновременно трех региональных ведомств: Министерство образования, Госавтоинспекция и детско-юношеский центр безопасности дорожного движения.

В ГИБДД Кузбасса сообщили, что таким способом регион принял участие в проекте «Безопасное лето». Ранее о важности реализации программы заявлял президент РФ. Цель — снизить риск травматизма на дорогах и повысить уровень грамотности несовершеннолетних.

В рамках показа первого ролика будущим первоклассникам рассказали, как правильно составить маршрут дороги в школу и обратно, каких мест по дороге стоит избегать, где лучше быть особенно внимательными.

Ранее сообщалось, что в центре Кемерова в ДТП погиб пешеход, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.