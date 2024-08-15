В центре Кемерова сбили пешехода, который нарушил ПДД

В ночь на 15 августа в центре Кемерова произошло ДТП. Автомобиль Daewoo Nexia совершил наезд на пешехода, сообщил sibdepo.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Кузбасса.

Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что пешеход частично нарушил правила дорожного движения. Он пересекал проезжую часть на пешеходном переходе, как и указано в ПДД. Однако горожанин не дождался, пока переключится необходимый для него сигнал светофора. В итоге 20-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia совершил на него наезд.

Пострадавшего доставили в больницу. Из-за полученных травм он погиб в медицинском учреждении через несколько часов после аварии. Инцидент произошел примерно в 00.50.

«В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — указано в сообщении.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает россиянам, что все участники дорожного движения должны быть бдительными. Пешеходам стоит убедиться, что переходить дорогу безопасно. Водителям рекомендовано всегда снижать скорость вблизи пешеходные переходов, чтобы в случае резкого появления человека успеть притормозить.

Ранее сообщалось, что в Подольске возбудили уголовное дело после наезда авто на женщину и ее двухлетнего сына.