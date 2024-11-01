Кузбассовцы находят в соке плесень, а в драже подсолнечника — личинки насекомых

В социальных сетях кузбассовцы делятся неудачными покупками, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Так, один горожанин купил сок с большим комом плесени, а другая жительница — драже подсолнечника с личинками и паутиной.

Мужчина обратил внимание, что сок низкого качества после открытия упаковки. Он проверил срок годности. Товар еще не был просрочен. Подписчик срезал верхнюю часть упаковки и продемонстрировал содержимое. В яблочном соке плавал ком из плесени. Мужчина купил сок в обычном продуктовом магазине, расположенном в поселке городского типа Яя.

Местная жительница Киселевска купила в сетевом магазине драже подсолнечника. Открыв дома пачку, обратила внимание на паутину. Женщина высыпала продукцию на салфетку. Сначала нашла личинки, затем и сам кокон.

Подписчики активно комментируют находки земляков. Однако их мнения разделились. Одни утверждают, что товары стоит покупать в хороших магазинах. Экономить на продуктах — не самое правильное решение. Другие же подписчики отнеслись к находкам с юмором.

«Это подарок — домашний питомец «вырасти из куколки бабочку»; «Так это ж самое вкусное», — комментировали подписчики.

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