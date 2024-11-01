KP.RU: семь продуктов ошибочно считаются полезными для здоровья

Эксперты Роспотребнадзора уже разоблачали продукты, которые напрасно считаются здоровыми. KP.RU нашла еще семь неожиданных позиций вместе с врачами. Многие из них люди употребялют каждый день.

Польза свежевыжатых соков переоценена. Как оказалось, в них много сахара и почти нет клетчатки. Невролог Иоланта Лялите подтвердил это. По ее словам, напиток дает быстрые углебводы и совсем не насыщает пищевыми волокнами.

Вторым продуктом-обманщиком в списке стала газировка без сахара. Обман маркетологов: сахарозаменители ничуть не полезнее сахара. Как отметила врач, одно сладкое невозможно заменить другим. Насыщение с заменителей наступает дольше, следовательно, человек будет употреблять их больше.

Растительное молоко также не рекомендуют считать полезным для здоровья. Оно отлично подходит как альтернатива для людей с непереносимостью лактозы, однако в других случаях считается сомнительным продуктом из-за содержания сахара и примесей.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова отметила, что в список можно включить диетические и детские сосиски.

«Сосиски относятся к ультрапереработанным продуктам, а их в последнее время называют виновниками лишнего веса и множества других болезней обмена веществ. Это уже признала Всемирная организация здравоохранения. Поэтому детям – только отварное или запеченное мясо, причем свежее», — отметила Павлова.

Сладости для диабетиков содержат фруктозу, которая при обилии употребления создает лишнюю нагрузку на печень. Такие лакомства не являются здоровой альтернативой сладкому.

Зухра Павлова добавила в перечень также мед. Продукт особенно актуальный осенью и зимой, но беспощадный в плане калорий. Это чистые углеводы и аллергены, которые можно употреблять по чайной ложке в день, и то, если есть дискомфорт в горле.

Орехи и сухофрукты заключили топ-7 не полезных продуктов. Не рекомендуют их диетологи и эксперты ВОЗ. Белок из орехов усваивается хуже, чем из мяса, там много жира и высокая калорийность. В сухофруктах полно фруктозы, что также минус лакомств.

Однако специалисты подчеркнули: нет ничего страшного в употреблении перечисленного, но исключительно в меру.

Ранее сообщалось, что врач объяснила связь между психологическими расстройствами и режимом питания.