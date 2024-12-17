Кузбассовцы обеспокоены эмоциональным состоянием детей: на улице найдены трупы собак

В Киселевске местные жители опубликовали в соцсетях фото детской площадки, на территории которой обнаружены трупы собак, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

На территории детской площадки местными жителями было замечено несколько трупов собак. Пользователи соцсетей предположили, что собаки бездомные. Они уверены, что животных отравили. Трупы лежали возле детских качелей и вдоль дороги. Один из пользователей отметил, что именно по этой дороге многие ребята добираются в школу.

«Завтра дети пойдут в школу и увидят такое гуманное обращение взрослых к животным», — отметил один из пользователей соцсетей.

Одна из подписчиц отметила, что погибшие собаки жили во дворе, где были найдены их трупы. По ее словам, это были добрые животные. Жильцы дружили с собаками. Случаев нападения собак на людей зафиксировано не было. Она считает, что гибель животных — событие, которое может нанести детям психологическую травму.

Уточняется, что администрация города организовала мероприятия по утилизации трупов животных, обнаруженных на территории детской площадки.

Ранее сообщалось, что житель Новокузнецка построил будку для бездомных собак, что вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсетей.