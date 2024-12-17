Житель Новокузнецка построил будку для бездомных собак: горожане осудили поступок

Пользователи соцсетей неоднозначно оценили поступок местного жителя Новокузнецка, который установил в одном из дворов будку для бездомных собак, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Фото будки появилось в соцсетях. Автор поста рассказал, что местный житель Новокузнецка построил для бездомных собак будку. Он разделил ее на два помещения. Для строительства были использованы различные материалы. Возле входа положили матрац, укрытый мягкой тканью. Рядом поставили тарелку для еды.

Подписчики неоднозначно отнеслись к инициативе местного жителя. Одна категория граждан посчитала поступок таким, который достоин уважения. В данную группу вошел также автор поста. Один из пользователей отметил, что подобный поступок — пример для младшего поколения. По его мнению, важно прививать любовь к животным и учить заботиться о них.

Некоторые пользователи посчитали идею нерациональной. Они считают, что близкое расположение бездомных собак к людям закончится агрессивными нападениями на жильцов двора. В зоне особого риска — дети.

«Гениально сделать это рядом с детской площадкой, а потом плакать что кого-то покусали», — прокомментировал пользователь.

Ранее сообщалось, что в приют для собак «Аристократ» часто попадают домашние питомцы.