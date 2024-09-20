Кузбассовцы переняли японскую традицию «цукими» и делятся фото Луны

Кузбассовцы выкладывают в соцсети много фотографий, на которых запечатлена полная осенняя Луна, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В ночь на 19 сентября жители региона наблюдали суперлуние, которое частично совпало с затмением.

Жители Кузбасса не могли полноценно рассмотреть затмение, потому что природное явление происходило в момент рассвета в регионе. Однако суперлуние привлекло внимание многих горожан. В этот период Луна кажется особенно романтичной. Она большая и более яркого цвета, чем можно наблюдать обычно. На сделанных кузбассовцами снимках Луна кажется огромной.

Корреспондент Сибдепо отметил, что кузбассовцы, сами того не зная, переняли японскую традицию «цукими» — древний обряд любования полной осенней луной. В первых веках нашей эры восхищаться Луной было модно среди аристократов. Они посвящали ей стихи. В ночи, когда в небе появилась полная луна, танцевали и играли на музыкальных инструментах. Со временем у японцев появился даже праздник, посвященный романтической Луне.

Наблюдать за суперлунием кузбассовцы смогут еще в октябре и ноябре.

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