Кузбассовцы посвятили аккаунт ненависти к автобусу № 51, который курсирует по Кемерово, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, автор канала делился эмоциями от пользования общественным транспортом. Сначала он критиковал работу автобуса № 51. Поводом становилось неудобное расписание, отсутствие кондиционеров, загруженность, некачественная работа водителей и кондукторов. Первое время на канал было подписано небольшое количество человек. Одно из видео залетело в топ, после чего подписчиков стало намного больше. Местные жители Кемерово активно комментировали посты и критиковали уже другие автобусы.

По данным канала, со временем на канал начали подписываться жители не только России, но и стран СНГ. В настоящее время посты собрали 1,3 млн лайков. На канал подписаны более 40 тыс. человек.

«Благодаря этому аккаунту я начал ненавидеть 51-й автобус, находясь в другой стране», — написал один из подписчиков канала.

По данным издания, за информацией, которая появляется в канале, следит администрация Кемерово. Представители мэрии оставляют комментарии относительно работы общественного транспорта, благодарят за объективные отзывы, разъясняют некоторые вопросы. Они успокаивают горожан, что автобус № 51 справится с поставленной задачей — своевременно будет выходить на линию и доставлять жителей на остановки по графику.

«Да, мы слышали про 51-й автобус в TikTok», — прокомментировали в администрации Кемерово.

Ранее сообщалось, что в Подольске на Пасху организуют бесплатные автобусы.