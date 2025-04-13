В Подольске на Пасху организуют бесплатные автобусы

В Подольске в преддверии Пасхи, которая в 2025 году отмечается 20 апреля, проезд в автобусах станет бесплатным. Об этом сообщила администрация городского округа.

Речь идет о бесплатном проезде на некоторых направлениях, а также для нескольких категорий граждан. Отмечается, что льготами смогут воспользоваться ветераны и пенсионеры. Всего администрация Подольска выделит 20 пассажирских автобусов, которые будут курсировать по 10 маршрутам.

Как отметил глава Подольска Григорий Артамонов, власти городского округа сосредоточены на том, чтобы сделать празднование православной Пасхи комфортным для местных жителей.

«Организуем специальные дополнительные маршруты к двум храмам и четырем городским кладбищам», — сказал Артамонов.

Он отметил, что в рамках подготовки к празднику будут запущены ночные маршруты от Троицкого собора и церкви священномученика Николая. Автобусы будут курсировать с 1:00 до 3:00 и с 8:30 до 14:30 мск с возможностью резервирования дополнительных транспортных средств.

На наиболее загруженных участках также будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и инспекторы ДПС для обеспечения безопасности.

Кроме того, запланированы маршруты, включая Троицкий собор (ул. Февральская) — ул. Сосновая — пл. Юбилейная и кладбище «Красная горка» (Церковь священномученика Николая) — пос. Цемзавода — пл. Юбилейная, которые будут работать 20 апреля с 8:30 до 14:30.

Дополнительные маршруты свяжут ст. Подольск с кладбищем «Красная горка» и другими городскими кладбищами, а также обеспечат доступ к Москве. Учитывая более массовые посещения кладбищ, запланированы специальные автобусы на Вербное воскресенье (13 апреля), Пасху (19-20 апреля), и в другие памятные даты.

Кладбища будут открыты для посетителей в апреле с 9:00 до 17:00, а начиная с мая — с 08:00 до 19:00.

Ранее глава городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил, что более 700 многоквартирных домов переведут на систему голосования ГИС ЖКХ.