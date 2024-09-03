Кузбассовцы радуются первому снегу в сентябре

В Шерегеше выпал первый снег. Кузбассовцы положительно отреагировали на погодные изменения, сообщил sibdepo.ru.

В официальном телеграм-канале горнолыжного курорта «Шерегеш» жителей и гостей региона поздравили с первым снегом. На опубликованных фото можно рассмотреть, что за зелеными деревьями виднеются горы, засыпанные снегом.

Первые комментарии подписчиков позволили сделать вывод, что люди рады погодным изменениям. Они поздравляли друг друга. Один подписчик назвал заснеженные горы красивыми. Кто-то добавил фото праздничного салюта. Два человека не восприняли новость столь радостно. Один опубликовал календарь, напоминая, что сегодня только 3 сентября. Другой прислал фото кота с грустными глазами.

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