Синоптик Позднякова рассказала, когда в Московский регион придет осенняя погода

По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, в первую неделю следующего месяца в столичном регионе будет сохраняться теплая, местами даже жаркая погода. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что усилений ветра и крупных осадков в данный период ожидать не следует. После этого, со второй декады месяца, погода начнет меняться в сторону типичной осенней – прохладной с периодическими дождями.

По мнению синоптика, первый день следующего месяца сентября станет наиболее жарким днем всего месяца. Так, ночью минимальная температура составит +16-18 °С в столице и +13-18 °С по области, а дневная станет колебаться в пределах +25-30 °С, что для Москвы близко к рекордным показателям.

Она уточнила, что смена характера процессов произойдет на стыке первой и второй декады сентября. Пойдут дожди, температура начнет постепенно понижаться. Однако никаких заморозков до середины сентября не прогнозируется, несмотря на то что во второй половине сентября погода приблизится к климатической норме.

Ранее также метеоролог Александр Шувалов спрогнозировал сентябрьскую погоду в средней полосе России.