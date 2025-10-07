Кузбассовцы связали стаи птиц в небе с первым снегопадом в регионе

Пользователи соцсетей из Кузбасса выкладывают фото стай птиц в небе. Многие местные жители уверены, что птицы массово отправляются в теплые края. Изменение погодных условий в регионе, по мнению горожан, ускорило данный процесс, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в регионе зафиксировали изменение погодных условий: ночью температура опускается до минусовых показателей, жители Кузбасса уже делились фото первых снеговиков, в некоторых населенных пунктах прошел снегопад. Параллельно местные жители выкладывают снимки стай птиц. Люди уверены, что птицы отправились в теплые края.

«Житель Кемерово передал редакции Сибдепо кадры, на которых хорошо видно, как многочисленные стаи птиц дружно летят в одном направлении, словно торопясь успеть до настоящих холодов», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, стаи были замечены также в Новокузнецке и Таштаголе. Некоторые пользователи начали дискуссию. Они предположили, что на фотографиях вороны. Нашлись и те, кто по звукам на видео определил вид птиц. Горожане уверены, что в небе были замечены грачи. Люди надеются, что в регион еще вернется осенняя погода, поэтому птицы не спешат улетать на юг. Другие пользователи не разделяют данную точку зрения. Они уверенно сообщают о перелете птиц.

