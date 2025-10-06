Мор голубей в Подмосковье: орнитолог назвал причину массовой гибели птиц

Орнитолог Владимир Романов рассказал REGIONS, что могло стать причиной массовой гибели голубей в Орехово-Зуево на улице Парковской.

Информация о гибели птиц появилась в телеграм-канале «Твое Орехово-Зуево». Местные жители сообщили, что мертвые голуби лежали на дороге и газонах. Жительница округа Елена Белова предположила, что птиц отравили. Ранее местные жители не сталкивались с подобными инцидентами.

Орнитолог Владимир Романов придерживается другой точки зрения. Он считает, что птицы могли заразиться инфекцией. Например, трихомонозом, болезнью Ньюкасла и различными другими бактериальными заболеваниями. По словам эксперта, перечисленные болезни не вредят человеческому организму. В период пандемии от них гибнут десятки и даже сотни птиц.

Эксперт рассказал, что среди городских голубей периоды повышенной смертности наблюдаются регулярно: минимум два раза в год. Популяция голубей в осенний период заметно увеличивается, что создает избыточную нагрузку на экологическую городскую структуру.

«Начинается нехватка биоресурсов, возникает скученное поголовье сизых голубей, благодаря которой среди молодняка распространяются различные инфекционные и инвазионные заболевания, которые приводят к гибели наиболее ослабленных и, как правило, молодых голубей», — рассказал орнитолог.

Ранее сообщалось, что лебеди-кликуны готовятся к миграции в подмосковном заказнике.