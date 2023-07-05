Квадрокоптеры, спецтехника и поисковые группы: в лесу под Тюменью нашли пропавшую женщину

Megatyumen.ru делится подробностями инцидента, который случился в лесу под Тюменью во вторник, 4 июля.

Женщина вышла из садоводческого кооператива «Горошинка» и не вернулась. Поисками 42-летней жительницы занялись родственники. Но из-за отсутствия опыта в подобных ситуациях, они вышли в лес в непредназначенной для этого одежде. Пришлось приостановить поисковые работы и обращаться в больницу из-за укусов клещей.

К поискам также присоединились специализированные службы и активисты. Были задействованы техника, использованы квадрокоптеры. Ранним утром, 5 июля, женщина была найдена. Ее физическое состояние удовлетворительное. Родственники выражают благодарность всем, кто помогал в поисках. Найденная жительница не могла скрыть слез радости.