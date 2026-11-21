Доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Дамир Удавлиев в интервью RT предупредил о риске тяжелых отравлений домашних животных при контакте с распространенными комнатными растениями.

По словам эксперта, растения синтезируют алкалоиды, гликозиды, оксалаты и сапонины для защиты от травоядных. Ключевую роль в развитии интоксикации играет печень: у кошек ферменты, обезвреживающие токсины, работают крайне слабо или отсутствуют.

«Проблема не только в нехватке отдельных ферментов, но и в фундаментальных отличиях метаболизма животных от человеческого», — пояснил Удавлиев.

Наибольшую опасность представляют диффенбахия, монстера, спатифиллум, замиокулькас и филодендрон, содержащие кристаллы оксалата кальция. Они травмируют слизистые рта и горла, провоцируют отек гортани, слюнотечение и затруднение дыхания. Азалия содержит грайанотоксины, нарушающие координацию, саговая пальма — циказин, мощный печеночный яд.

«Олеандр смертельно опасен даже в малых дозах», — подчеркнул профессор.

В перечень также вошли алоэ, плющ, амариллис, гиппеаструм, кливия, цикламен, гортензия, бегония, пуансеттия, фикусы, драцена, сансевиерия, бругмансия и молочай. Особую осторожность эксперт рекомендует соблюдать с луковицами амариллиса и клубнями цикламена.

«Именно там концентрация яда наибольшая», — добавил он.

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