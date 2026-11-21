Россиянам, желающим побаловать себя деликатесом без серьезных трат, стоит присмотреться к щучьей икре. Как подсчитали в Рыбном союзе для РИА Новости, баночка такой икры обойдется примерно вдвое дешевле лососевой — минимальный ценник начинается от ₽1250.

Чтобы понять масштаб разницы, стоит обратиться к данным аналитического центра союза. Специалисты изучили, сколько стоит килограмм лососевой икры путины 2026 года — то есть урожая нынешнего сезона — в торговых сетях и гипермаркетах по состоянию на 17 ноября. Картина получилась следующей: икра кеты предлагается от ₽13,5 тыс. за килограмм, а икра горбуши — от ₽15,6 тыс. На этом фоне щучья икра выглядит заметно доступнее.

«В крупных федеральных сетях минимальная цена баночки натуральной щучьей икры весом 113 граммов начинается от 1250 рублей. По стартовой ценовой планке щучья икра сегодня примерно в два раза дешевле индикаторной цены самой массовой лососевой икры — горбуши», — рассказали в союзе со ссылкой на данные Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

Как подчеркивают в Рыбном союзе, щучья икра — не просто дешевый аналог, а ценная деликатесная продукция. Вопрос лишь в том, станет ли она полноценной альтернативой лососевой: здесь многое зависит от вкусовых предпочтений покупателей. Одним нравится более нежный и маслянистый вкус лососевой икры, другим по душе плотная текстура щучьей.

Есть у доступного деликатеса и оборотная сторона. Несмотря на более привлекательную цену, предложение щучьей икры также ограничено — то есть найти ее на прилавках можно не всегда и не в любом объеме. Этот фактор, по оценке союза, пока не позволяет щучьей икре в полной мере потеснить лососевую.

«По данным АКОРТ, в зависимости от формата магазина в сетях представлено всего от 1 до 4 видов щучьей икры (против 10–17 позиций у лососевых)», — отметили аналитики Рыбного союза.

Ранее сообщалось, что скрывается за модой на азиатский морской виноград.