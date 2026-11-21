Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в субботу, 21 ноября, над территорией региона уничтожены уже 49 украинских беспилотников. Об этом он написал в своем канале на платформе «Макс».

Губернатор Ленинградской области держит жителей в курсе ситуации с воздушной угрозой: сначала он объявил об опасности БПЛА в воздушном пространстве региона, а позже сообщил, что над территорией области уничтожены уже 49 украинских беспилотников. Информация о первых сбитых дронах появилась в 5 часов утра.

По словам Дрозденко, из-за сложившейся обстановки в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета — об этом он также предупредил население. На данный момент информация об окончании атаки не поступало.

«Над территорией Ленинградской области сбито 49 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — сообщил губернатор.

В подобных ситуациях действует общий запрет на фото- и видеосъемку работы ПВО, мест падения обломков и последствий воздушных атак. Спецслужбы и власти регулярно напоминают: публикация таких кадров может помочь противнику скорректировать удары, поэтому распространять их не следует. Нарушителям, как правило, грозит ответственность.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 138 БПЛА над Харьковской и Сумской областями.