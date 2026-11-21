Восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали при утечке хлора в бассейне «Дельфин» в Хабаровске. Об этом РИА Новости сообщили в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

«Известно о 8 пострадавших, трое из которых несовершеннолетние», – сообщили РИА Новости в ведомстве.

Трое детей госпитализированы в краевую больницу имени Пиотровича в состоянии средней тяжести. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края. Других подробностей о состоянии пострадавших в ведомстве пока не привели.

«Трое детей госпитализированы в краевую больницу Пиотровича с состоянием средней тяжести», – сообщили в ведомстве.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, которое квалифицировано по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как поясняется, эта статья предусматривает ответственность за работы или услуги, которые не гарантируют безопасность жизни и здоровья потребителей.

По предварительной информации, хлор выделился в подвальном технологическом помещении, откуда его запах распространился в помещение самого бассейна. В этот момент там находились 30 человек, сообщил MK.RU со ссылкой на портал 112.

Ранее сообщалось, что в Кашире работники «Мособлпожспаса» спасли двоих мужчин, которые потеряли сознание в канализационном коллекторе.