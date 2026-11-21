Расчеты противовоздушной обороны в Харьковской и Сумской областях за минувшую ночь уничтожили 138 беспилотных летательных аппаратов, следовавших в направлении приграничных районов Российской Федерации. Об этом РИА Новости сообщили в группировке войск «Север».

«Расчетами ПВО в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь был обнаружен пролет 138 БПЛА ВСУ в сторону приграничных районов Российской Федерации», — приводит агентство слова представителя группировки.

По данным военных, координаты воздушных целей были оперативно переданы расчетам ПВО, дислоцированным в районах пролета дронов.

«В результате боевой работы расчетов ПВО все БПЛА были уничтожены», — подчеркнули в группировке войск «Север».

Ранее сообщалось о том, что посол при НАТО признала самое уязвимое положение Украины за всю войну.