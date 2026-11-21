Врач-невролог Марина Аникина в интервью 360.ru предупредила, что признаки острого нарушения мозгового кровообращения не ограничиваются двигательными расстройствами.

По ее словам, при инсульте может нарушаться восприятие речи, возникать двоение в глазах и головокружение.

«Может нарушаться восприятие речи, может возникать двоение, головокружение», — сказала Аникина.

Специалист отметила, что клиническая картина способна включать затруднения с осмыслением происходящего вокруг, а также выпадение полей зрения, когда человек перестает видеть правую или левую сторону пространства. При появлении подобных симптомов врач рекомендовала незамедлительно вызывать бригаду скорой помощи.

Ранее невролог Маматов раскрыл причины головокружений.