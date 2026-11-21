«Не только двигательные нарушения». Врач перечислила неочевидные признаки инсульта
Врач Аникина: нарушение речи и выпадение полей зрения — признаки инсульта
Фото: [Подмосковье сегодня/Наталия Надточая]
Врач-невролог Марина Аникина в интервью 360.ru предупредила, что признаки острого нарушения мозгового кровообращения не ограничиваются двигательными расстройствами.
По ее словам, при инсульте может нарушаться восприятие речи, возникать двоение в глазах и головокружение.
«Может нарушаться восприятие речи, может возникать двоение, головокружение», — сказала Аникина.
Специалист отметила, что клиническая картина способна включать затруднения с осмыслением происходящего вокруг, а также выпадение полей зрения, когда человек перестает видеть правую или левую сторону пространства. При появлении подобных симптомов врач рекомендовала незамедлительно вызывать бригаду скорой помощи.
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