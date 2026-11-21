Осеннее тепло в Подмосковье выходит на финишную прямую — такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В своем канале на платформе «Макс» эксперт проинформировал, что погоду в столичном регионе в субботу, 21 ноября, будет определять периферия циклона, который смещается с юга в районы Средней Волги.

По информации эксперта, циклон сохранит облачность с кратковременными дождями и удержит температуру на 4–5 градусов выше средних многолетних значений. Однако уже ближе к вечеру, согласно прогнозу, в регион выйдет холодный атмосферный фронт. Дожди местами перейдут в мокрый снег, усилится ветер, а температура заметно понизится, передает Леус.

По информации эксперта, днем в Москве ожидается +4…+6 градусов, по области — от +2 до +7. Ветер юго-западный и западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 737 мм рт. ст., что ниже нормы, отмечается в публикации синоптика.

Таким образом, жителям Подмосковья стоит заранее подготовиться к смене погоды: днем еще по-осеннему тепло, а к вечеру возможны мокрый снег и усиление ветра, резюмирует синоптик.

«В воскресенье местами небольшие осадки (снег, мокрый снег), гололедица, ночью -1…+1°, днем 0…+2°», — сообщил Леус.

Ранее сообщалось, что зима в большей части России будет теплее климатической нормы.