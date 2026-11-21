Студия 20th Century Studios приступила к работе над новым фильмом франшизы «Один дома». К роли Кевина Маккалистера вернется Маколей Калкин. Пока проект находится на начальном этапе разработки, сообщил Voice.

Сценарием и продюсированием занимаются Сет Роген и Эван Голдберг. По информации СМИ, они работают над идеей самого Калкина. Сюжет, как предполагается, может строиться вокруг повзрослевшего Кевина, у которого появился сын. Теперь уже Кевину предстоит справиться с ловушками, которые ему устроил ребенок в собственном доме.

«Став отцом, Калкин высказал любопытное предположение о том, как сложилась бы судьба его персонажа Кевина Маккаллистера, когда тот повзрослел, стал мудрее, но пережил в детстве и одиночество, и встречи с грабителями», — сообщает Deadline.

По данным издания, всего во франшизе «Один дома» шесть фильмов, однако с Маколеем сняты только первые два: классическая картина Криса Коламбуса 1990 года и сиквел «Затерянный в Нью-Йорке» 1992-го. Продюсеры перезапустили франшизу с новым составом в 1997-м — причиной стало то, что Калкин уже вырос из образа ребенка, отмечается в публикации.

По информации издания, что касается личной жизни, Маколей помолвлен с актрисой Брендой Сонг. У пары двое сыновей.

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