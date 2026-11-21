Прививка — лучший способ защититься от гриппа зимой, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На фоне роста заболеваемости там призвали население вакцинироваться, заявили РИА Новости в организации.

Около 608 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций, гриппа и ковида зарегистрировано в России на прошлой неделе. О приросте заболеваемости ОРВИ и гриппом во вторник, 17 ноября, сообщили в Роспотребнадзоре, связав его с возобновлением учебы после школьных каникул.

На этом фоне о необходимости прививок напомнила Всемирная организация здравоохранения. Как заявили РИА Новости в ВОЗ, вакцинация остается лучшим способом защитить себя от гриппа зимой, и организация призывает население не откладывать ее. В Европейском регионе, по данным ВОЗ, фиксируется рост распространения гриппа и других респираторных инфекций. Особенно важна прививка для людей из группы риска по здоровью, указали в организации.

«Лучший способ защиты от гриппа — ежегодная вакцинация. Европейское региональное бюро ВОЗ призывает людей — особенно тех, кто относится к группам риска, — оценить вероятность заражения и принять простые меры предосторожности против респираторных инфекций», — заявили агентству в ВОЗ.

Прогноз на предстоящий сезон дали в Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России. Согласно ее материалам, в эпидемиологический сезон 2026–2027 годов в России ожидаются две волны гриппа: первая — в конце ноября, вторая — в феврале. Подъем заболеваемости, как уточняется, вызовут вирусы гриппа А (H1N1)pdm09 — так называемого свиного гриппа. Ученые объяснили такую ситуацию возможными мутациями свиного гриппа и появлением новых опасных штаммов, отмечается в публикации.

Специалисты советуют не ждать пика заболеваемости и сделать прививку заранее — особенно это касается тех, кто находится в зоне риска, резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в округе Химки от гриппа в текущем сезоне уже привито 36 020 детей и 63 838 взрослых — кампания по вакцинации продоолжается.