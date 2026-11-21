Победитель реалити-шоу «Битва экстрасенсов» Влад Череватый высказался о недавнем выпуске, героиня которого назвала происходящее на экране постановкой. Экстрасенс заверил, что прекрасно помнит все, что случилось во время записи, сообщил Voice.

По словам Череватого, он запомнил ужас, который испытала героиня. Он искренне обратился к ней и призвал перестать жить в страхе. Чтобы помочь девушке, экстрасенс решился на откровения о своей семье.

«Моя мама практически 15 лет жила в домашнем насилии, в рукоприкладстве, в постоянных угрозах и с тем, что ее пытались зарезать ножиком, убить много раз. Ее избили на моих глазах, на глазах моей сестры», — рассказал Череватый.

Череватый призвал девушек, оказавшихся в подобных ситуациях, сохранять осторожность и не позволять кому бы то ни было себя обижать и мучить, сообщил он.

«Не дайте кому-то позволять вас бить, унижать. Не дайте! И знаете точно, что ваша жизнь на этом не заканчивается», — заверил экс-участник шоу «Мастер игры».

По данным издания, детство Влада было непростым. Его отец страдал алкоголизмом и издевался над женой Ларисой. Мужчина ушел из семьи, оставив супругу с двумя детьми — Владом и его сестрой. Это произошло, когда Череватому было десять лет. При этом во взрослой жизни участник реалити обрел счастье: вместе с женой Еленой он воспитывает сына, которому четыре года.

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