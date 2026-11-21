В Химки продолжается вакцинация против гриппа, сообщили в администрации городского округа. Привиться можно в любое удобное время. Отдельным группам риска врачи рекомендуют двукратную вакцинацию: первую дозу — перед началом подъема заболеваемости, вторую — примерно через два месяца. Такой подход, поясняют медики, позволяет сформировать более стойкий иммунный ответ у людей с ослабленной защитой организма.

В Химки в текущем сезоне поступило 105 700 доз вакцины против гриппа, сообщили в местном профильном ведомстве. Из общего объема 64 700 доз предназначены для взрослого населения, а 41 000 — для детей. Часть поставки приходится на современную четырехвалентную вакцину — 13 800 доз, причем 12 500 из них выделены для детей и 1 300 — для взрослых. Четырехвалентная вакцина, поясняют специалисты, содержит антигены сразу четырех штаммов вируса, что расширяет спектр защиты по сравнению с традиционными препаратами.

Особенностью нынешнего сезона, по информации ведомства, стала циркуляция штамма H1N1 — одного из вариантов вируса гриппа типа А, который нередко протекает тяжелее и чаще вызывает осложнения. Важно, что все поступившие в город вакцины содержат антиген против этого штамма, а значит, обеспечивают необходимую защиту, утверждают в ведомстве.

Кампания вакцинации уже набрала обороты: прививки сделали 36 020 детей и 63 838 взрослых. Для сравнения: ежегодно в Химках вакцинируют порядка 41–42 тысяч детей и 110–115 тысяч взрослых — то есть темпы нынешней кампании заметно выше обычных, отмечают специалисты.

«В поликлиниках доступны такие вакцины, как "Совигрипп" и "Флю-М". Совсем недавно поступила "Ультрикс Квадри" — это самая современная вакцина, четырехкомпонентная. Мы также ее прививаем беременным», — рассказала заведующая поликлиникой № 2 Ирина Беланова.

Перед прививкой необходимо проконсультироваться со специалистом. Среди противопоказаний — тяжелая реакция на предыдущую вакцину и аллергия на куриный белок, сообщил источник. Вакцинация, напоминают врачи, остается одним из самых эффективных способов защиты от гриппа и его осложнений.

Ранее сообщалось, что более 2,5 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа.