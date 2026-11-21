О бракосочетании Дарьи Олейниковой и Константина Плотникова стало известно из публикации самой невесты: 34-летняя дочь ушедшего из жизни актера, телеведущего и продюсера Александра Олейникова выложила кадры с торжества. Церемония, по ее словам, принимала Санкт-Петербург. В ЗАГС невеста пришла в пышном белом наряде, тогда как 36-летний жених остановил выбор на черном костюме, сообщил Voice.

По данным издания, на опубликованных снимках пара запечатлена в объятиях и поцелуях. Когда официальная часть завершилась, Плотников — исполнитель роли Михаила Горшенева в сериале «Король и Шут» — взял супругу на руки, сообщила Олейникова.

«Я и мой бывший парень. Я очень нетерпеливая, поэтому выкладываю сырые фотографии, а фотошедевры будут совсем скоро. Хочется выразить отдельную благодарность непосредственной участнице этого мероприятия "погоде города Санкт-Петербург" за ее невероятное терпение и выдержку. Спасибо, что залила город ливнем, как только у нас "закончилась пленка"», — рассказала Олейникова.

Среди тех, кто разделил радость события, оказались Стася Милославская, Полина Гухман, Денис Шведов и другие представители актерской профессии. Приятельницы невесты высказались и в комментариях

«Даша! Поздравляю! Желаю сохранить и приумножить вашу любовь!»; «Даша, поздравляю тебя! Какая же ты шикарная! Будь счастлива!»; «Потрясающие кадры! Даша, поздравляю!» — написали они.

По информации издания, у Дарьи подрастает сын: мальчик появился на свет в 2023 году, когда актриса состояла в браке с Алексеем Страхановым. С бывшим супругом ей удалось сохранить ровные отношения. Константин, в свою очередь, воспитывает 4-летнюю дочь Еву от предыдущего брака с Любовью Виролайнен-младшей. Разрыв этой пары сопровождался скандалом.

По данным издания, звезда сериала «Комбинация» упрекнула Плотникова в обмане и систематических изменах. По утверждению Любови, в тот период, когда она была занята ребенком, актер заводил романы на стороне, а одну из пассий даже поселил в отеле, представив ее как жену.

По информации издания, с будущим мужем Дарья пересеклась на съемках проекта «Дети перемен»: там она трудилась вторым режиссером, а Плотникову досталась роль байкера Джина. Информация об их отношениях просочилась в конце января — актер появился с возлюбленной на траурной церемонии по ее отцу, скончавшемуся скоропостижно в 60 лет из-за оторвавшегося тромба, передает источник. Ближе к концу августа пара объявила о помолвке.

Ранее сообщалось, что 34-летний Торнике Квитатиани обвенчался с Дианой Кардавой после свадьбы.