Историю о том, как остаться невредимым при встрече с медведицей, рассказал РИА Новости мастер лесного хозяйства Михаил Иванов, работающий в Зилаирском районе Башкирии. По его словам, несколько лет назад на него напал зверь, а спасением стала простая, но рискованная тактика — мужчина притворился мертвым.

«С двумя коллегами приехали в лес осматривать поваленные деревья, сухостои. Один коллега ушел в глубь леса, и мы начали громко звать его. В этот момент на шум из кустов выскочила медведица с человеческий рост и повалила меня на землю», — рассказал собеседник.

Все произошло в лесу примерно в километре от одного из населенных пунктов района. Очевидцем нападения оказался коллега Иванова, однако помочь он не попытался: мужчина сел в автомобиль и уехал, передает агентство.

«Медведица пыталась вгрызться мне в лицо, но я удерживал ее за пасть, насколько мне хватило сил. Потом я изловчился и сильно пнул животное в морду, и оно схватилось за мою ногу. Промелькнула мысль, что надо притвориться мертвым, и я застыл. Не сопротивлялся, лежал спокойно, чуть приоткрыв глаза. Медведица повозилась с моей ногой и отступила», — вспоминает Иванов.

Сам Иванов, по его признанию, из-за пережитого шока даже не ощутил боли в тот момент. Анализируя позже случившееся, он пришел к выводу: выжить удалось потому, что он не поддался панике и вовремя прекратил резкие движения, сообщил мастер леса.

«Животное скрылось за кустами, и как раз появился коллега, который ушел в глубь леса. Он помог перевязать раны на руках и ноге. Кровь пульсировала, и только тогда я почувствовал боль, временами терял сознание. Товарищ помог мне выйти из леса, а навстречу нам в это время ехал другой коллега, который видел нападение медведя. За его машиной ехала скорая, меня быстро увезли в больницу», — рассказал собеседник.

Разгадка агрессии зверя нашлась в тот же день: полиция обнаружила на месте происшествия медвежонка. Как считает Иванов, медведица всего лишь оберегала своего детеныша. Некоторое время после инцидента мужчина не решался даже приближаться к лесу, но в итоге справился с психологическим состоянием и вернулся к работе мастером леса. С той медведицей он с тех пор больше не сталкивался, отметил собеседник агентства.

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