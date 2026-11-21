В Химках в воскресенье, 22 ноября, состоится семейный день в обновленной зоне отдыха у Барашкинского пруда. Начало — в 12:00, сообщает источник. Гостей ждут творческие мастер-классы, разминка на новой спортивной площадке и уютная зона чаепития с горячим чаем из самовара.

Как подчеркнула глава Химок Инна Федотова, открытие обновленной территории станет по-домашнему теплым событием для всей семьи. По ее словам, благоустройство территории у пруда уже завершено: установлены деревянные настилы и лавочки, обустроены детская и спортивная площадки.

«Приходите погулять и провести время с близкими. А для хорошего настроения мы подготовили уютные активности», — отметила она.

Особое внимание в проекте, согласно данным администрации, уделили просвещению. На территории разместили аппараты с кормом для водоплавающих птиц и рыб — это позволит посетителям правильно кормить обитателей водоема и заботиться о природе без вреда для нее.

Организаторы приглашают всех желающих провести выходной на свежем воздухе, совместить прогулку с активностями и узнать больше о заботе о природе, передает источник.

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Ранее сообщалось, что в Химках от гриппа привито 36 020 детей и 63 838 взрослых.