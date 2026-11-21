Обновленный Барашкинский пруд зовет: 22 ноября в Химках будет по‑домашнему тепло
Глава Химок Федотова: семейный день у Барашкинского пруда пройдет 22 ноября
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химках в воскресенье, 22 ноября, состоится семейный день в обновленной зоне отдыха у Барашкинского пруда. Начало — в 12:00, сообщает источник. Гостей ждут творческие мастер-классы, разминка на новой спортивной площадке и уютная зона чаепития с горячим чаем из самовара.
Как подчеркнула глава Химок Инна Федотова, открытие обновленной территории станет по-домашнему теплым событием для всей семьи. По ее словам, благоустройство территории у пруда уже завершено: установлены деревянные настилы и лавочки, обустроены детская и спортивная площадки.
«Приходите погулять и провести время с близкими. А для хорошего настроения мы подготовили уютные активности», — отметила она.
Особое внимание в проекте, согласно данным администрации, уделили просвещению. На территории разместили аппараты с кормом для водоплавающих птиц и рыб — это позволит посетителям правильно кормить обитателей водоема и заботиться о природе без вреда для нее.
Организаторы приглашают всех желающих провести выходной на свежем воздухе, совместить прогулку с активностями и узнать больше о заботе о природе, передает источник.
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Ранее сообщалось, что в Химках от гриппа привито 36 020 детей и 63 838 взрослых.