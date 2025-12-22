Квартира Долиной, осторожность покупателей и новые правила: депутат спрогнозировал изменения на рынке

Евгений Люлин высказал мнение, что судебные разбирательства внесли изменения в развитие рынка недвижимости. Потенциальные покупатели стали с осторожностью относиться к предложениям на вторичном рынке. Особенно беспокойство стали вызывать варианты, которые на продажу квартиры выставляют пенсионеры.

«Решение суда о том, что Долиной необходимо отдать квартиру покупателю, тоже положительно скажется на решении проблемы. Думаю, что ситуация скоро изменится», — подчеркнул он.

Спикер отметил, что сейчас появляется много предложений для покупателей. Например, фиксировать момент заключения сделки на видео. По мнению Люлина, необходимо законодательно закрепить четкие требования к сделкам, обеспечив государственный контроль за их легитимностью.

Нижегородские депутаты готовы выдвинуть собственные предложения, однако сначала намерены дать возможность специалистам из правительства РФ и Госдумы проработать вопрос — и лишь затем подключиться к работе.

