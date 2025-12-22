Московские съемные «однушки» и «двушки» подешевели

Аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР» сообщают, что сейчас снять квартиру в Москве можно дешевле, чем в ноябре – декабре 2024 года.

За неполный год (с декабря 2024 по ноябрь 2025) однокомнатные квартиры упали в цене на 1,9%

и теперь сдаются за 57 373 руб./мес., двухкомнатные – на 0,5%, до 69 354 руб./мес., и лишь

трехкомнатные немного выросли в цене, на 3,1%, до 87 458 руб./мес.

В портале также отмечают, что снижение стоимости аренды в самых больших сегментах рынка –

«однушек» и «двушек» – обусловлено общероссийским трендом.

В прошлом году аренда сильно подорожала, в связи с прекращением широкой льготной

ипотечной программы на рынке новостроек. Тогда собственники квартир стали массово снимать

свое жилье с продажи, чтобы «стричь высокий доход» на арендном рынке – так объясняет

ситуацию на рынке аренды генеральный директор портала «Мир квартир».

«Однако слишком сильное увеличение предложения развязало руки арендаторам, которые получили достаточный выбор, чтобы навязывать арендодателям свои условия. Ставки начали падать», – добавляет эксперт.

Мнение и данные, приведенные в материале, являются субъективной оценкой и могут не совпадать с мнением редакции!



