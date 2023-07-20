Квартира или частный дом: Жители Белгородской области быстро решают дилемму

Глава регионального министерства строительства Оксана Козлитина во время брифинга рассказала, что чаще всего жители Белгородской области, чье жилье было разрушено вследствие обстрелов со стороны ВСУ, преимущественно выбирают квартиры и хотят переселяться именно в Белгород, сообщает bel.ru .

Многие владельцы частных домов теперь выбирают квартиры. Оксана Козлитина объяснила это тем, что преимущественно пожилые люди физически не могут справляться с частным сектором, поэтому теперь переезжают в квартиры. Пострадавшие от агрессии ВСУ имеют право выбрать жилье в любом населенном пункте Белгородской области, но чаще всего предпочитают Белгород. Оксана Козлитина отметила, что в этом городе у многих живут родственники, поэтому люди хотят быть ближе к семьям. При этом, в регионе есть более развитые города с точки зрения транспортной коммуникации и развилки. К ним относят Старый Оскол и Губкин.

В настоящее время 96 семей уже переехали в новое жилье. 1434 собственника ожидают своей очереди. Остальные потерпевшие рассчитывают на оказание помощи для восстановления разрушенного жилья, чтобы не покидать родной город или село.