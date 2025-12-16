Квартиры ждут, покупатели сомневаются: аналитик рассказал, что происходит с рынком недвижимости

По оценкам разных агентств, в настоящее время в Тюмени находится около 10-15 тыс. непроданных квартир, сообщил nashgorod.ru. Издание разбиралось, что происходит с рынком недвижимости в России.

Аналитик рынка недвижимости Рустам Разетдинов высказал мнение, что главная проблема при покупке квартиры — высокая стоимость недвижимости. Большинство россиян может решить жилищный вопрос исключительно при помощи оформления ипотеки. Однако, по мнению специалиста, теперь и эта опция стала недоступной для некоторых граждан.

Эксперт рассказал, что потенциальные клиенты могут предварительно рассчитывать первоначальный взнос и сумму дальнейших платежей. Суммы выходят большие, поэтому люди отказываются от идеи купить квартиру.

«Даже при скидках от застройщиков итоговая сумма по ипотеке многих останавливает. Люди не отказываются от покупки навсегда, они просто ждут более понятных условий», — объяснил эксперт Разетдинов.

Аналитик Разетдинов высказал мнение, что россияне боятся «прогадать». Одни программы становятся менее выгодными, чем были ранее. Потенциальные клиенты считают, что через пару лет будут найдены новые варианты, позволяющие сделать выгодную покупку.

Ипотечный аналитик Илья Перевалов высказал мнение, что в 2026 году ситуация только усугубится. Причина — изменения правила оформления семейной ипотеки.

«Семейная ипотека сегодня — ключевой источник спроса. Если условия ужесточатся, часть семей просто выпадет из рынка. В первую очередь — семьи с одним ребенком и средним доходом. Это напрямую ударит по продажам новостроек», — уверен аналитик Перевалов.

